موضة من 20 سنة .. قصة شعر الظاهرة تتبعه في مدرجات قطر

شهدت مواجهة البرازيل ضد سويسرا ظهورًا مميزًا للنجم الكبير رونالدو دا ليما لاعب ريال مدريد السابق وأسطورة السليساو ليتابع فوز منتخب بلاده.

لكن الظهور كان مميزًا بقصة الشعر الشهيرة الخاصة به والتي ظهر بها مع البرازيل في آخر مرة حقق فيها الفريق الفوز بلقب كأس العالم عام 2002.

ظهرت تصفيفة الشعر عدة مرات حتى الآن في قطر عن طريق مشجعين برازيليين لكن أبرزهم هو ذلك الذي ظهر عبر النقل التلفزي للقاء في الدقيقة الـ 35 عقب أن كانت الصورة على رونالدو نفسه.

Ronaldo watching Brazil-Switzerland! 👀🇧🇷



And then this one too pic.twitter.com/6kLNMJURRC