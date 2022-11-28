الأخبار المباريات
كأس العالم

موضة من 20 سنة .. قصة شعر الظاهرة تتبعه في مدرجات قطر

علي رفعت
8:40 م غرينتش+2 28‏/11‏/2022
Ronaldo 2002
تأثير رونالدو على قصات الشعر في 1998 و2002 كان لا مثيلًا له.

شهدت مواجهة البرازيل ضد سويسرا ظهورًا مميزًا للنجم الكبير رونالدو دا ليما لاعب ريال مدريد السابق وأسطورة السليساو ليتابع فوز منتخب بلاده.

لكن الظهور كان مميزًا بقصة الشعر الشهيرة الخاصة به والتي ظهر بها مع البرازيل في آخر مرة حقق فيها الفريق الفوز بلقب كأس العالم عام 2002.

ظهرت تصفيفة الشعر عدة مرات حتى الآن في قطر عن طريق مشجعين برازيليين لكن أبرزهم هو ذلك الذي ظهر عبر النقل التلفزي للقاء في الدقيقة الـ 35 عقب أن كانت الصورة على رونالدو نفسه.

المواجهة كانت قد انتهت بفوز البرازيل بهدف نظيف، ليضمن السامبا مكانًا لأنفسهم في دور الـ 16 من البطولة التي تقام في قطر حاليًا.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (مصر):. المعلومات الواردة في Goal (مصر) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (مصر)