موسيماني يعلن تعافيه وسلبية مسحة كورونا

موسيماني يتعافى من فيروس كورونا.

أعلن الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما أظهرت المسحة سلبيتها اليوم السبت.

موسيماني كان قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا، قبل مباراة الأهلي أمام غزل المحلة، بالجولة الثانية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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بيتسو كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها تعافيه من الإصابة بكورونا، حيث جاء فيها: "أخيرًا، خرج الفيروس من جسدي".

المدرب الجنوب إفريقي تابع: "أشكر الجميع على الحب والدعم خلال الأسبوعين الماضيين الصعبين، أشكر الله والحمد لله".

المدير الفني للأهلي أردف: "لا أستطيع الانتظار حتى اجتمع مجددًا مع عائلتي والنادي الأهلي".

وحقق الأهلي الفوز في المباراتين الماضيتين، في ظل غياب موسيماني بسبب إصابته بفيروس كورونا، أمام غزل المحلة بالدوري، وسونيديب بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل، بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأهلي وي السلام.