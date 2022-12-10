موسيماني يستبعد "المتمرد" من حسابات الأهلي والعين

الأهلي يُواصل استعداداته لمواجهة دوري يلو

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي استبعاد المهاجم لويس جرابان من حساباته لمواجهة العين في دوري الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي لم يلعب مبارياته الأخيرة في دوري يلو نظرًا لتواجد لاعبيه، محمد الربيعي وهيثم عسيري، مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، ومن المقرر أن يعود للمباريات منتصف الشهر الجاري بمواجهة العين.

صحيفة الرياضية أوضحت أن موسيماني اتخذ قراره بشأن المهاجم الجامايكي بعد غيابه عن التدريبات خلال الأيام الأخيرة وكذلك عن المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال توقف الدوري السعودي.

كانت صحيفة عكاظ قد أوضحت مؤخرًا أن جرابان قام بفسخ عقده من جانب واحد بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية، وقد أرسل خطابًا لناديه بذلك.

الأهلي كان قد تعاقد مع صاحب الـ34 عامًا بداية الموسم الجاري الذي يخوضه في دوري يلو بعد هبوطه من دوري المحترفين بنهاية الموسم الماضي، وقد سجل هدفًا واحدًا من ركلة جزاء وأهدر ركلة جزاء أخرى خلال مواجهة العروبة.

الفريق الجداوي لعب 8 مباريات في دوري يلو جمع منهم 15 نقطة بـ4 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة.