موسيماني: سيرينو يبكي بسبب ضياع فرصة انضمامه للأهلي

المدير الفني للأهلي يتحدث عن فشل مفاوضات ضم جاستون سيرين

علق الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على فشل صفقة انتقال الأوروجوياني جاستون سيرينو، جناح فريقه السابق صن داونز الجنوب إفريقي إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

نادي صن داونز أصدر بيانًا رسميًا خلال شهر ديسمبر الماضي، يؤكد خلاله على أن كل المفاوضات مع الأهلي بشأن ضم سيرينو تم رفضها، بسبب وصف عرض القلعة الحمراء بالضعيف والذي لا يتناسب مع إمكانيات اللاعب.

موسيماني قال خلال تصريحات لصحفيين من بلاده عبر الإنترنت أمس الأربعاء: "وكيل سيرينو رشح لنا اللاعب في صن داونز وأيضًا بعض اللاعبين في أمريكا الجنوبية، وعاد واقترح لنا بعض الأسماء من جديد في الأهلي، ونراقب هؤلاء اللاعبين الذين رشحهم لنا".

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المدرب الجنوب إفريقي تابع: "سيرينو تحدث بشكل صريح جدًا عن رغبته في الرحيل، وأنه لا يريد أن يفوت فرصة اللعب للفريق الأكبر في قارة إفريقيا، ولكننا في الأهلي نفكر في المستقبل والتركيز فيما قادم بعيدًا عن الصفقة".

وواصل: "عندما تفاوضتنا مع جاستون من أجل الانضمام إلى صن داونز، تحدثنا معه على عمره، لأنه جاء في عمر الـ26 عامًا، وقلت له أن انتقاله إلى أوروبا أصبح صعبًا، ووجهتك المقبلة ستكون في الصين أو الشرق الأوسط أو جنوب إفريقيا، والآن جنوب إفريقيا تعطيك الفرصة".

المدير الفني للأهلي أردف: "نصحت سيرينو بالانضمام إلى صن داونز، وأن يقدم كل ما لديه، خاصة وأنه سيخوض بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية، وهو ما سيجعله محط أنظار الأندية بالشرق الأوسط، وهذا الأمر سيكون مستقبله بعد صن داونز، مثلما حدث مع تشافي هيرنانديز وإنييستا بالانتقال إلى السد القطري وآسيا، وهذا الأمر ما يفكر فيه الجميع".

واستطرد قائلًا: "لا يمكن لسيرينو أن يذهب في سن الـ26 عامًا من أمريكا الجنوبية إلى الشرق الأوسط أو جنوب إفريقيا أو الصين، ولسوء الحظ أنه يبلغ من العمر الآن 29 عامًا واقترب من الـ30، وأتفهم رغبته في الانتقال إلى فريق جديد والحصول على المزيد من الأموال له ولعائلته".

بيتسو صاحب الـ56 عامًا أضاف: "لسوء حظ اللاعبين أنهم أمامهم 40 أو 50 عامًا بعد ممارسة كرة القدم، عليهم أن يكسبون ما يجعلهم يعيشون لمدة 65 عامًا، وهو الأمر الذي يدفع بعض اللاعبين بالانتقال إلى آسيا والشرق الأوسط، لأنها فرصتهم الأخيرة وعليهم استغلالها".

بيان صادم من صن داونز حول مفاوضاته مع الأهلي بشأن سيرينو

واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته: "أعتقد أن سيرينو يبكي على ضياع فرصة الانتقال للنادي الأهلي، خاصة وأن الفرصة كانت كبيرة، وأعرف هذا الأمر بكل تأكيد".

سيرينو تألق رفقة موسيماني، عندما كان يتولى الأخير مهمة تدريب صن داونز الجنوب إفريقي، قبل أن يتولى مهمة تدريب النادي الأهلي.