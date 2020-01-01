دوري أبطال أفريقيا

موسيماني: سعيد بالعودة إلى برج العرب بعد صناعة التاريخ فيه

كتب | أحمد رفعت
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موسيماني
موسيماني
بيتسو موسيماني يتحدث عن تتويجه بدوري أبطال إفريقيا منذ 4 سنوات.

عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن سعادته بتواجده اليوم السبت في استاد برج العرب من جديد، بعد مرور 4 سنوات من تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة فريقه السابق صن داونز الجنوب إفريقي.

بيتسو قاد فريق صن داونز للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2016، بعد التفوق على الزمالك في مباراة ذهاب النهائي بثلاثة أهداف دون رد، ليخسر إيابًا بهدف واحد، ويتوج باللقب القاري.

موسيماني كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء نصها: " في 23 أكتوبر 2016، تمكنت من صناعة التاريخ على ستاد برج العرب، والآن عدت من جديد إليه في هذا المساء".

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    المدير الفني للأهلي تابع: " هذا الملعب دائمًا ما كان صعبًا بالنسبة لنا.. شكرًا للمدرب كافين جونسون الذي استمع لقصصنا بوجه مبتسم وعيون باسمة".

    الأهلي استطاع أن يحقق الفوز على فريق أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف على ملعب برج العرب، في ربع نهائي كأس مصر، ليصعد إلى مباراة نصف النهائي.

    ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة القادم، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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