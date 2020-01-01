موسيماني: الأهلي حقق ما لم يحققه برشلونة والخماسية لن تتكرر

المدير الفني لفريق صن داونز يشيد بمستوى الأهلي.

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق نادي صن داونز الجنوب إفريقي، على أن منافسه الأهلي يقدم مستويات رائعة، رفقة مدربه السويسري رينيه فايلر خلال الوقت الحالي.

الأهلي يستضيف صن داونز مساء السبت المقبل، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

موسيماني قال خلال تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "الأهلي فاز في جميع مبارياته بالدوري المصري الممتاز، وسجل 45 هدفًا، ولم يستقبل سوى 3 أهداف فقط، وهو الرقم الذي لم يحققه برشلونة الإسباني".

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مدرب صن داونز تابع: "لا أعتقد أننا سنكرر خماسية العام الماضي، فهذا الأمر يحدث مرة واحدة في التاريخ، سنلعب المباراة ونحن نعاني من غياب بعض اللاعبين المهمين".

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وتحدث موسيماني عن الإصابات في فريقه، حيث قال: "لدينا لاعبين مهمين مصابين، ولم يكونوا معنا خلال آخر المباريات، ورغم ذلك حققنا الفوز، فهم لاعبون مهمون، ولكن الإصابات جزء من كرة القدم".

بيتسو موسيماني اختتم حديثه قائلًا: "الفوز على الأهلي أو الزمالك لا يجعلني أقول أن فريقي الأفضل، ولكن كانت حالته جيدة يوم المباراة، وأحترم الفريقين الكبيرين".

وكان صن داونز قد حقق انتصارًا كبيرًا على نظيره الأهلي، بخمسة أهداف دون رد، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، العام الماضي.