موسيماني: أفضل ذكرى لي كمدرب هي الفوز على الزمالك!

اللعب بدون جمهور أمر صعب..

اعتبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن الذكرى الأفضل له كمدرب طوال مسيرته كانت الفوز على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 عندما كان مدربًا لصن داونز.

موسيماني في ذلك التوقيت تفوق على الفارس الأبيض ذهابًا في بريتوريا بثلاثية نظيفة، ثم هُزم إيابًا بهدف نظيف من توقيع ستانلي، ليتوّج باللقب الأول له في ذات الأذنين الإفريقية.

الآن يستعد موسيماني لنهائي آخر من البطولة الإفريقية أمام الزمالك ولكن هذه المرة وهو يُدرب الغريم الأزلي لميت عقبة، الأهلي، يوم 27 نوفمبر الحالي على ملعب برج العرب.

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المدرب الجنوب إفريقي أجرى حوارًا مطولًا تحدث فيه عن عدد من القضايا، وقال بخصوص اللحظة الأفضل في مسيرته "بالطبع عندما فزنا على الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2016".

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كما أضاف "أصعب مباريات لي؟ إنها المباريات خارج الأرض، فعندما تذهب لمواجهة مازيمبي على ملعبه أو تذهب للأهلي والزمالك والوداد والترجي، المباريات هناك دائمًا صعبة".

وتابع "مباريات دوري الأبطال هي المباريات الهامة، فهي المباريات التي تؤهلك للوصول إلى كأس العالم للأندية تقوم ببناء شخصية النادي".

وفي نهاية حديثه، كشف موسيماني عن أساطير الأهلي التي حلم بتدريبها في يوم من الأيام، فقال "كنت أتمنى تدريب عماد متعب ومحمود الخطيب".

الجدير بالذكر أن موسيماني لديه رقم قياسي فريد من نوعه عندما يتعلق الأمر بمواجهة الزمالك، حيث انتصر عليه في نسخة 2016 ثلاث مرات، مرتان في دور المجموعات ومرة في النهائي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البطولة.