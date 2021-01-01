موسيماني: أزمة كهربا؟ يجب الحفاظ على الأخلاقيات داخل الأهلي

أزمة قوية ضربت الأهلي بسبب كهربا

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري عن أزمة محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق والذي تم إيقافه بسبب قيامه بتصرف غير لائق للمدرب.

وأصدر النادي الأهلي قرارًا بإيقاف محمود كهربا لمدة شهر، وتغريمه 200 ألف جنيه، وأشارت التقارير إلى أن الإيقاف والغرامة بسبب عدم مصافحته لموسيماني بعد لقاء المارد الأحمر وطلائع الجيش.

الأهلي يستعد لمواجهة فيتا كلوب ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت، في استاد القاهرة الدولي.

وقال موسيماني بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، بخصوص أزمة كهربا: "في مسألة الأخلاق نتحفظ كثيرًا، نحب كل اللاعبين ولكن من يخرج عن النظام هنا يجب الحفاظ على الأخلاقيات".

وأضاف الجنوب إفريقي: "أي لاعب لا يشارك ويستبعد من الفريق لا يؤثر مطلقًا لأن الفريق يفوز بشكل مستمر، والالتزام بالأخلاقيات هو سمة من سمات النادي الأهلي".

الأهلي يسعى لمداواة جراحه بالفوز على فيتا كلوب، بعد الهزيمة الأخيرة أمام سيمبا التنزاني خارج الأرض في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات.