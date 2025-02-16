أغنية اعتبرت رسالة إلى ريال مدريد .. موسيالا يسخر من فيديو تجديد ديفيس مع بايرن ميونخ!

بايرن جدد للنجمين

علق نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا على تجديد عقده مع البافاري على هامش التعادل مع باير ليفركوزن مساء السبت، وسخر من زميله ألفونس ديفيس بسبب فيديو إعلان تمديد الكندي لعقده.

موسيالا أُعلن عن تجديد عقده في الأيام الماضية حتى يونيو 2030 عقب مفاوضات استمرت لشهور مع بايرن، لينضم إلى ديفيس الذي مدد هو الآخر لنفس العام، مفضلاً الفريق الألماني على ريال مدريد الذي كان مهتماً بخدماته.

وعقب التعادل السلبي مع ليفركوزن في قمة البوندسليجا، ناقش موسيالا مع" سبورت 1" مسألة تجديده: "فيديو الإعلان عن تجديد عقدي بسبب حبي للبيانو، أعتقد أنه رائع وتلقيت دروساً للعزف عليه في الماضي ويمكنني أن أعزف عليه، على الأقل كان أفضل من غناء فونزي (ديفيس)".

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وظهر ديفيس وهو يغني الراب في الفيديو الخاص بالإعلان عن مد عقده، الأغنية التي أشار البعض إلى أن كلماتها فيها تلميح إلى ريال مدريد ورفضه الانضمام إلى صفوفه رغم أن التقارير قالت إن الملكي قدم عدة عروض لإقناع الظهير الأيسر.

ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة حملة الحفاظ على نجومه، وبعد التجديد مع موسيالا وديفيس ومانويل نوير، يستهدف حسم الاتفاق مع جوشوا كيميش الذي ينتهي عقده يونيو المقبل وحتى الآن لم يعلن قراره بخصوص الاستمرار أم الرحيل مجاناً الصيف القادم.