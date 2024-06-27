موسيالا: أطلب نصائح هاري كين دائمًا .. وواعد إسبانيا أعجبني كثيرًا!

"أحب اللاعب الشجاع الذي يصنع الفارق في المباراة"

امتدح جمال موسيالا، نجم منتخب ألمانيا، اللاعب الإسباني الواعد لامين يامال، مشيرًا إلى أنه يقدم أداءً مميزًا على الجانب الفردي مع منتخب بلاده خلال منافسات "يورو 2024".

وسئل موسيالا خلال حوار مع شبكة قنوات "ESPN"، عن اللاعب الذي أثار إعجابه في مرحلة المجموعات بكأس أوروبا، فأجاب الألماني: "لامين يامال من إسبانيا. أحب اللاعبين الأقوياء في المواجهات الفردية (1 ضد 1)، أحب اللاعب الشجاع الذي يصنع الفارق في المباراة".

ولم يلتق جمال موسيالا ولامين يامال هذا الموسم مع أنديتهما، ويمكن أن يلتقيا في الدور ربع النهائي لكأس أوروبا، حيث ستلعب ألمانيا وإسبانيا مع بعضهما البعض في ربع النهائي إذا تغلبتا على الدنمارك وجورجيا، على التوالي.

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وبسؤاله عن إمكانية مواجهة إنجلترا في نهائي اليورو، قال موسيالا: "هذا سيكون رائعًا، النهائي ضد إنجلترا سيكون بالتأكيد لحظة بارزة في مسيرتي وخاصة، لكن هذا طريق طويل حتى تلك المرحلة وعلينا التركيز على مباراة تلو الأخرى".

وتابع: "أنا مقتنع بتواجد العديد من المواهب في منتخب إنجلترا، وأعتقد وأن الأمور ستعود لنصابها الصحيح معهم في الأدوار الإقصائية".

وتطرق لاعب بايرن ميونخ للحديث عن زميله في الفريق ومهاجم منتخب إنجلترا هاري كين، قائلًا: "هو لاعب غير عادي، أراه في المباريات والتدريبات عن قرب، دائمًا أطلب منه الحصول على نصيحة بشأن ما يمكنني فعله بشكل أفضل لتسجيل المزيد من الأهداف".

وختم: "هاري كين شخصية عظيمة، ومع مرور الوقت يزداد الانسجام بيننا بشكل كبير".