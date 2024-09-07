أحدهم ريال مدريد .. ثلاثة أسباب حرمت موسيالا من الظهور بقائمة الكرة الذهبية

رئيس تحرير فرانس فوتبول يكشف الحقيقة

أوضح فينسنت جارسيا رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول، عن الأسباب الحقيقية وراء استبعاد جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ من القائمة المختصرة للكرة الذهبية.

المجلة كشفت مؤخرًا عن القائمة التي ضمت 30 لاعبًا من مختلف أندية العالم، والتي شهدت غياب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لأول مرة منذ 20 عامًا، ولكن كان من المثير كذلك خروج موسيالا رغم تألقه الموسم الماضي مع بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا.

وهو الأمر الذي فسره جارسيا في تصريحات صحفية قائلًا:"في رأيي، هناك ثلاثة أسباب رئيسية لعدم اختياره من قبل اللجنة، أولًا، أرقامه الضعيفة في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سجل عددًا من الأهداف مثل ماتيس تيل على سبيل المثال".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"موسيالا فشل كذلك في الإقناع في نصف نهائي دوري الأبطال ضد ريال مدريد ذهابًا وإيابًا، مستواه لم يكن كارثيًا ولكنه لم يصنع الفارق بالشكل المطلوب".

وتابع:"السبب الأخير هو أن الموسم الماضي شهد خسارة بايرن ميونخ للدوري، وظهور الفريق بأسوأ حالة له منذ 2011، وهذا الأمر لم يساعد موسيالا".

جدير بالذكر أن صاحب الـ21 سنة ساهم في 20 هدفًا في الموسم الماضي مع بايرن، بتسجيل 12 وصناعة 8، وهو ما يقل بكثير عن الموسم السابق له، عندما ساهم في 32 هدفًا بكل البطولات مع العملاق البافاري.