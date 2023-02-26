موسى ماريجا وأوديون إيجالو معًا .. حين قرر رامون دياز فتح أبواب الجحيم!

الهلال تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه الساحق على الدحيل

أخيرًا وبعد عام ونصف تقريبًا، استخدم رامون دياز المدير الفني للهلال سلاحه الأقوى والأخطر هجوميًا على منافسيه .. الثنائي موسى ماريجا وأوديون إيجالو.

دياز اليوم ودون سابق إنذار قرر فتح أبواب الجحيم على دفاع الدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بتغيير طريقة لعبه من 4-2-3-1 إلى 4-4-2 والزج بالمهاجمين القويين معًا في عمق الهجوم.

الدحيل واجه ذلك الجحيم ولم يصمد أمامه ودفع الثمن غاليًا بالخسارة 7-0، وقد سجل ماريجا هدفين وإيجالو 4 أهداف فيما أضاف سالم الدوسري الهدف السابع.

انتقدت قبل ذلك وضع ماريجا في خانة الجناح، ووصفته بأنه أثقل جناح موجود في العالم لعدم قدرته على الانطلاق بالكرة وتلك ميزة الجناح الأهم، ولكن تضحياته الدفاعية كانت كفيلة بإقناع دياز وليوناردو جارديم قبله باستخدامه في الطرف، وقد تطور أداؤه بحيث أصبح هذا الموسم كثير الدخول للعمق خاصة حين غاب إيجالو للإصابة.

دياز اليوم أشبه بمن قام بإعادة ضبط المصنع للهلال! أزال كل الإعدادات الشخصية ووضع كل لاعب في مكانه المناسب وهنا كان الإنتاج قويًا وغزيرًا بسبعة أهداف، صحيح أن المنافس أظهر ضعفًا وشخصية غاية في الضعف والاستسلام لكن هذا لا يمنع أبدًا سطوة وتفوق الزعيم في الأراضي القطرية.

ماريجا سبق له التألق في مركز المهاجم وحين ضمه الهلال توقعنا أن يلعب في خط الهجوم بدلًا من بافيتمبي جوميس لكن هذا لم يحدث أبدًا! إذ لم يلعب سوى 16 مباراة من إجمالي 61 كمهاجم أو مهاجم متحرك، فيما ظهر في 29 مباراة في خانة الجناح.

هذا كان خطأً كبيرًا باعتقادي، لأن قوة ماريجا الحقيقية في تواجده داخل منطقة الجزاء واستخدام قوته الجسدية ولمسته الأخيرة الممتازة في ترجمة الفرص لأهداف أو خلق المساحات لزملائه القادمين من الخلف للأمام، وتواجد جوميس ثم إيجالو لم يكن ليمنع هذا الأمر خاصة أن اللاعب لا يؤدي أدوار الجناح المطلوبة بامتياز وبوجوده الهلال يلعب بإزاحة كاملة تجاه اليسار حيث يتواجد سالم الدوسري.

وما عزز وجوب التوجه للعب بطريقة 4-4-2 فشل ماتيوس بيريرا وعجزه عن القيام بدور صانع الألعاب وعدم وجود أي لاعب نجح في الأمر بالصورة المطلوبة، وبالعكس امتلاك الفريق لعدة أجنحة ممتازة مثل لوسيانو فييتو وميشايل وعبد الله الحمدان بجانب الدوسري.

دياز أجاد اليوم بالاعتماد على 4-4-2 لأنها حققت له عدة أهداف، أبرزها استخدام قوة ميشايل في الطرف دون أي تشتيت في الأدوار والتحركات ما بين العمق والطرف، وامتلاك "قوة نارية ساحقة" داخل منطقة الجزاء بتواجد ماريجا وإيجالو، وأخيرًا منح ثنائي الوسط أدوارًا واضحة تُركز على الجوانب الدفاعية وإراحتهم من الانطلاق والجري في المناطق الهجومية.

ماريجا وإيجالو يتمتعان بكافة الخواص التي تجعل منهما مهاجمين خارقين، ووجودهما بجانب بعضهما البعض قوة هائلة خاصة مع انسجامهما الكامل في التحركات والتمركة وامتلاكهما كافة المهارات للعب داخل وخارج منطقة الجزاء، مما يسهل عليهما تبادل دوري المهاجم المتمركز والمهاجم المتحرك.

دياز حال قرر مواصلة الاعتماد على 4-4-2 وبتواجد ماريجا وإيجالو معًا في الهجوم سيفتح أبواب الجحيم على أندية دوري روشن السعودي خاصة تلك التي تتكتل دفاعيًا لأنه سيضغط على دفاعها بقوة شديدة وكما يُقال "كثر الدق يفك اللحام".