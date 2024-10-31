موسى ديابي ضد رياض محرز .. غزال الاتحاد يدخل التاريخ فوق أنقاض الأهلي وساحر الجزائر يخاف على قدمه فقط!

الاثنان يلعبان في نفس المركز، الاثنان يتمتعان بالمهارة والسرعة؛ لكن.. أحدهما لا يزال في عز توهجه والثاني أصبح في الأمتار الأخيرة من مسيرته الكروية.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الحديث هُنا عن النجمين الفرنسي موسى ديابي والجزائري رياض محرز، جناحي الاتحاد والأهلي السعوديين - على التوالي -، واللذين تقابلا وجهًا لوجه مساء اليوم الخميس، في ديربي جدة الكبير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد بقيادة ديابي فاز (1-0) على ضيفه الأهلي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

وشهد ديربي جدة، مساء اليوم؛ تألق كبير من ديابي البالغ من العمر 25 سنة، خاصة في الشوط الأول، وسط أداء مخيب من محرز "33 عامًا"، مثل معظم زملائه في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

GOAL

موسى ديابي.. "غزال" يصنع التاريخ في دوري روشن السعودي

تلاعب النجم الفرنسي "حرفيًا"، بدفاعات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ وخاصة الظهيرين الأيمن والأيسر علي مجرشي وسعد بالعبيد، في الـ45 دقيقة الأولى من عمر الديربي، وبعض اللقطات في الشوط الثاني.

وعلى الرغم من أنه جناح أيمن في الأساس؛ إلا أننا رأينا ديابي يذهب كثيرًا إلى الجانب الأيسر من هجوم الاتحاد؛ ما سبب "إرهاقًا كبيرًا" للظهير الأيمن للأهلي علي مجرشي.

مجرشي كان مطالبًا وقتها أن يواجه ديابي، إلى جانب الجناح الأيسر الأساسي للعميد الاتحادي؛ وهو النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين.

أما عندما تواجد في مكانه الأساسي كـ"جناح أيمن"؛ كان موسى ديابي يقوم بـ"أدوار مبهرة" على المستوى الهجومي، وحتى من خلال المساندة الدفاعية لزملائه.

وبرز ديابي في هدف الاتحاد الوحيد بالديربي؛ عدما تلاعب بسعد بالعبيد يمينًا ويسارًا، قبل أن يمرر "كرة حاسمة" إلى زميله المهاجم السعودي صالح الشهري، الذي لم يجد أي صعوبة في إسكانها بـ"شباك" الأهلي.

وأصبح موسى ديابي "أسرع" لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، يصنع 10 اهداف خلال 9 جولات؛ كما أنه أكثر من مرر "كرات حاسمة" في مباريات متتالية "7 لقاءات".

وكاد ديابي أن يسجل هدفًا رائعًا، من مجهود بدني كبير، في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع من عمر الديربي؛ عندما انطلق من نصف ملعب الاتحاد وحتى مرمى الأهلي؛ ولكن كرته اصطدمت بالقائم.

رياض محرز.. ساحر يهتم بـ"قدمه" أكثر من مساعدة فريقه

من ناحيته.. رياض محرز لم يشكل أي خطورة في ديربي جدة؛ إلا من خلال بعض التمريرات التي جاءت من "الكرات الثابتة"، على حدود منطقة الـ18 لنادي الاتحاد.

ولم يستطع محرز أن يقوم بـ"الربط" مع زميله الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ حيث ظهر غياب التفاهم بينهما، طوال الـ90 دقيقة.

كذلك.. فشل الساحر الجزائري الذي يبدو أنه فقد سحره بالفعل، في تقديم أي مساعدة دفاعية لزميله الظهير الأيمن علي مجرشي، والذي عانى من مواجهة ديابي وبيرجفاين معًا - كما ذكرنا -، خلال الشوط الأول تحديدًا.

وظهر محرز في لقطة مثيرة للجدل، خلال الدقيقة 56، عندما سنحت له الفرصة لتسديد الكرة من حدود منطقة الـ18 لنادي الاتحاد؛ ولكنه تباطئ وسحب قدمه سريعًا، خوفًا من تدخل مدافع العميد عليه، والذي نجح في قطع الكرة.

جدير بالذكر أن رياض محرز، سجل هدفين فقط وصنع 4 آخرين، خلال 12 مباراة رسمية مع الفريق الأهلاوي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.