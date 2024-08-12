مفاجأة سارة من حمد الله لجماهير الاتحاد..

عادت بعثة فريق الكرة بنادي الاتحاد، إلى جدة، عقب انتهاء الفترة التحضيرية للفريق، والتي استمرت في أوروبا على مدار 25 يومًا، من أجل الاستعداد للموسم الجديد، حيث يشارك العميد في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعاقد الاتحاد مع عدد من الصفقات العالمية، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بين الجناح الفرنسي موسى ديابي، ولاعب الوسط الجزائري حسام عوار، وحارس المرمى الصربي بريدراج رايكوفيتش، فيما تألق ديابي خلال مباريات الفريق التجريبية، حيث شارك في 4 مباريات، سجل خلالها 3 أهداف، منها هدفين في مرمى إنتر الإيطالي، وهدفًا في ريال بيتيس الإسباني، كما صنع تمريرة حاسمة لكريم بنزيما أمام فارينزي البرتغالي.

وقال الإعلامي علاء سعيد، عبر منصة (إكس)، "في اللحظة التي ننتظر وصول محترف الاتحاد (موسى ديابي)، وصل المهاجم السابق عبد الرزاق حمد الله، ويقوم بالتوقيع على تيشرت العميد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان الاتحاد قد أعلن عن رحيل الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله، إلى صفوف الشباب، بعد موسمين قضاهما في قلعة العميد، لعب خلالهما دورًا بارزًا في قيادة الفريق للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي، كما شارك حمد الله في 84 مباراة رسمية بقميص الاتحاد، سجل خلالها 67 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة.

ومن المقرر أن يعاود الفريق تدريباته، غدًا (الثلاثاء)، فيما يخوض مباراة ودية أمام القادسية، التي تم تأجيلها لتقام يوم الجمعة المُقبلة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، استعدادًا للموسم الجديد، فيما يستهل مشواره في دوري روشن، بملاقاة الخلود في 24 أغسطس، ضمن الجولة الأولى من المسابقة.