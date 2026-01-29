هدفان فسباب فإشارة مثيرة .. عندما أغضب موسى ديابي جمهور إنتر!

يبدو وأن موسى ديابي قد قرر إنهاء رحلته في المملكة العربية السعودية والعودة مجددًا للملاعب الأوروبية، الأنباء تشير إلى اتفاق شخصي مع إنتر الذي تقدم بعرض أولى لاستعارة اللاعب مع أحقية ضمه مقابل 35 مليون يورو، وإن كان الاتحاد قد رفض هذا العرض ولكن المؤشرات تقول إن الصفقة قد تتم في نهاية الأمر.

ولكن علاقة موسى ديابي مع إنتر لن تبدأ في الأيام المقبلة إذا تمت الصفقة ولكن بدأت في يوم صيفي حار بميلانو بأغسطس 2024 عندما تقابل الاتحاد وديًا مع النيراتزوري على ملعب "يو باور ستيديوم" الخاص بمونزا، وكان النجم الفرنسي هو بطل تلك المباراة، ليس لأنه من سجل أهدافها فقط، ولكن بسبب ما حدث مع جمهور النادي الإيطالي.

تقابل النادييان وقتها في إطار التحضيرات للموسم الجديد، كعادتها الأندية الإيطالية تدخل تلك المباريات بتركيز أكبر على التحضير البدني ولا تعطي بالًا للنتيجة، فتقدم الاتحاد بهدفين لديابي في الدقيقتين 25 و47 ليعلن الجناح الفرنسي عن نفسه بقوة عقب انتقاله من أستون فيلا في صفقة قُدرت وقتها في حدود 60 مليون يورو.

الهدفان لن يثيرا غضب الجمهور الإيطالي المناصر لإنتر الحاضر في ملعب "مونزا" وقتها، الجميع يدرك طبيعة المباراة ودية، وبسبب ذلك الطابع غضب جمهور إنتر كثيرًا عندما تدخل ديابي بقوة على المدافع الشاب فونتاناروسا بكوعه، لقطة اعتبرها الجمهور غير ضرورية في اللقاء الودي ومعها بدأت صافرات الاستهجان على اللاعب مع كل لمسة للكرة، ما أثار حفيظته وبدأت تظهر عليه علامات التوتر.

مدرب الاتحاد وقتها لوران بلان استشعر ما يحدث وأن المباراة بسبب تدخل ديابي بدأت تأخذ المنحنى الجدي وليس الودي، وازدادت الخشونة والتدخلات القوية، فقام بسحب ديابي بالدقيقة 70 ودفع بجوتا، ولكن ديابي زاد من حدة التوتر بتصرفه لحظة التغيير، إذا قام بالإشارة للجمهور بإصبعين، في إشارة للهدفين المسجلين، تصرف اعتبره البعض مبالغًا فيه بالنظر لطبيعة اللقاء الودية، ومن لاعب بخبرات ديابي سبق ولعب في أندية بحجم باريس سان جيرمان، باير ليفركوزن، أستون فيلا، وحتى في إيطاليا لفترة وجيزة مع كروتوني في بداية مشواره.

الآن تدور الأيام، وبعد سنة ونصف تقريبًا من تلك الواقعة تتقاطع مسارات ديابي مع إنتر وجمهوره من جديد، الأخير الذي عندما بدأ يبحث عن ماذا كان يفعل اللاعب في فترته بالسعودية وجد ما فعله ضدهم في تلك المباراة الودية، وبدأ في خبث يطالب الأخير بالاعتذار عما بدر منه، وإن كان أفضل اعتذار سيكون أن ينجح في الاندماج مباشرة ويثبت لهم أحقيته بارتداء قميص النيراتزوري، وتعويض الغائب دينزل دومفريس يمين تشكيل كريستيانو كيفو!