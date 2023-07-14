موسم صيد النسور! .. الاتحاد يُنافس الأهلي والشباب على جناح لاتسيو

تامر أبو سيدو
20230523_Lazio(C)Getty images
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لاعب جديد من الفريق الإيطالي مستهدف من السعودية

هل نعيش موسم صيد النسور في السعودية؟ هذا ما يبدو، على الأقل كرويًا، حيث تنشط أندية دوري روشن في استهداف نجوم فريق لاتسيو الإيطالي الملقب بالنسور.

الهلال استطاع اقتناص نجم وسط الفريق "سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش" فيما تسعى عدة أندية لضم المهاجم تشيرو إيموبيلي، واليوم كشفت قناة TNT Sports عن صراع يجمع الاتحاد والأهلي والشباب على البرازيلي فيليبي أندرسون جناح لاتسيو المرتبط كذلك بالانتقال إلى فنربخشه هذا الصيف.

مصادر القناة أوضحت عبر تويتر أن الأندية ستقدم عروضها الرسمية في الأيام القليلة القادمة، مشيرة إلى أن لاتسيو سيُواجه مهمة صعبة لتجديد عقد اللاعب والاحتفاظ به للموسم القادم.

صاحب الـ30 عامًا مرتبط مع لاتسيو بعقد ينتهي صيف 2024، ولذا النادي الإيطالي مضطر لبيعه هذا الصيف وإلا سيخسره مجانًا صيف 2024.

يُشار إلى أن أندرسون سجل 12 هدفًا وصنع 9 أهداف خلال 50 مباراة خاضها مع لاتسيو في جميع بطولات الموسم الماضي 2022-2023.

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