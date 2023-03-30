موسم خارج كامب نو .. برشلونة يترك معقله ويستقر على ملعب جديد

برشلونة خارج الديار لموسم كامل!

سيلعب نادي برشلونة جميع مبارياته الموسم المقبل، على أرضه، في ملعب مونتجويك الأولمبي، بدلًا من كامب نو.

مونتجويك الأولمبي هو الملعب الخاص بنادي إسبانيول، ومنتخب كتالونيا لكرة القدم، ويتواجد بإقليم برشلونة.

وفقًا لصحيفة ماركا، أبلغ نادي برشلونة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنه سينقل مبارياته إلى ملعب مونتجويك الأولمبي، بسبب بعض التغييرات بكامب نو.

وبدأ برشلونة بالفعل، تشغيل جميع الآلات لبدء إعادة تشكيل كامب نو، بتولي شركة "Limak Construction" التركية، مسؤولية العمل على تجديد الملعب.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، سينتهي الانتقال إلى ملعب مونتجويك الأولمبي في نوفمبر 2024، مما يعني تواجد برشلونة خارج كامب نو حتى بداية موسم 2025.

يذكر أن تلك الاتفاقية التي أبرمها جوان لابورتا رئيس برشلونة، من أجل إعادة هيكلة كامب نو، ستتم بتمويل يقدر بحوالي مليار و 500 مليون يورو.