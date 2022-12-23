"موسم الشهراني انتهى وهذا موعد عودة الفرج والبليهي"

اللاعب تعرض للإصابة خلال مباراة السعودية أمام الأرجنتين

Shahid

كشف الإعلامي وليد الفراج عن مواعيد عودة مصابي الهلال، سلمان الفرج وعلي البليهي وياسر الشهراني، بعد تعرضهم للإصابة خلال تواجدهم مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

الفرج والشهراني كانا قد تعرضا للإصابة خلال المباراة الأولى أمام الأرجنتين فيما لم يستطع البليهي إكمال اللقاء الأخير أمام المكسيك وغادر مصابًا، ويغيب الثلاثي عن الهلال منذ العودة من قطر.

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الفراج قال خلال حلقة الليلة من "أكشن مع وليد" عن الثلاثي "مصادرنا أبلغتنا أن سلمان الفرج سيعود للعب مع الهلال بدءًا من مواجهة العدالة في منتصف يناير القادم أو أمام أبها في الـ21 من نفس الشهر، وذلك تمهيدًا لقيادته الفريق في الجولتين الـ12 والـ13 في دوري روشن ثم كأس العالم للأندية في المغرب خلال فبراير القادم".



تابع "البليهي سيعود للعب مع الهلال خلال الجولة الـ15 من الدوري السعودي أمام الرائد في القصيم، أما الشهراني فقد استبعدت المصادر الطبية في الهلال عودته هذا الموسم وتوقعت حضوره في مرحلة الإعداد للموسم الجديد".



الهلال يستعد حاليًا لمواجهة النصر في قمة الجولة العاشرة من الدوري السعودي مساء الإثنين القادم.

Shahid