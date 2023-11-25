موسم الانتقام بدأ .. جيسوس ينفذ وعده وعلى الجميع الحذر!

الأمر أكبر من فوز بـ9 أهداف على الحزم

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فوز بـ9 أهداف دفعة واحدة على الحزم، نتيجة ضخمة حققها الهلال في مباراة الليلة، ليُمتع جماهيره بأداء انتظره الجميع منذ بداية الموسم، ولكن هذه مجرد بداية لتنفيذ الوعد الذي قدمه البرتغالي جورج جيسوس!

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الهلال استعد بقوة لديربي الرياض بفوز ضخم على النصر بتسعة أهداف دون رد، في نتيجة لم يتوقعها أحد، حتى أكبر المتفائلين.

انتصار الهلال بتسعة أهداف دون رد على الحزم، هو نتيجة لعمل كبير قام به جيسوس منذ بداية الموسم، وحان الآن لقطف ثمار ما زرعه في صفوف الزعيم.

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موسم الانتقام بدأ

في تقديم الهلال للمدرب البرتغالي جيسوس من أجل تدريب الفريق، قال جملة لن ينساها الجمهور، وهي أريد "الانتقام"، ولكنه لم يحدد من الذي سينتقم منه.

وبعد الفوز على الحزم، يبدو أن جيسوس بدأ تنفيذ وعده للجميع بأنه سينتقم، وبدأ بالانتقام من الحزم وستأتي سلسلة الانتقامات فيما بعد.

على الجميع الحذر من المدرب صاحب الـ69 عامًا، الذي أصبح الآن يمتلك فريقًا مرعبًا يستطيع هزيمة أي منافس يواجهه.

سر نجاح الهلال مع جيسوس

قضى جيسوس على فكرة تواجد النجم الأوحد أو الأول بالفريق، والدليل على ذلك، أنك كمتابع ستجد حيرة كبيرة لاختيار أفضل لاعب في فريق الهلال، الذي خاض مباراة الحزم.

هذا أكبر دليل على أن جيسوس نجح في أن يخلق جو من الانسجام بين اللاعبين، ليتألق الجميع ويقدمون سيمفونية رائعة، تمكنوا من خلالها تحقيق هذا الانتصار الضخم.

الفريق قدم أداء جماعي رائع، الأهداف جميعها من تعاون بين اللاعبين، ولا يوجد من لعب بأنانية في المباراة، ولذلك أصبح الفريق مُرعبًا وعلى الجميع الحذر منه، وأولهم النصر منافس الزعيم القادم في دوري روشن.

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