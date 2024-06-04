رغم موسم الاتحاد الكارثي .. كانتي يكشف "فوائد" الانتقال إلى الدوري السعودي

ماذا قال كانتي عن تجربته في السعودية؟..

كشف النجم الفرنسي نجولو كانتي، "فوائد" الانضمام إلى نادي الاتحاد السعودي؛ على الرغم من موسم الفريق الأول لكرة القدم "الكارثي"، في 2023-2024.

الاتحاد خرج بـ"موسم صفري" في 2023-2024، مع احتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وبالتالي.. فقدان فرصة المشاركة في المسابقات القارية والسوبر المحلي، العام الرياضي القادم.

وقال كانتي في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مساء اليوم الثلاثاء: "أنا سعيد للغاية.. أعتقد أن الانتقال إلى الدوري السعودي، كان مفيدًا جدًا بالنسبة لي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار النجم الفرنسي، إلى أنه خاض العديد من المباريات القوية والمتقاربة، في الدوري السعودي للمحترفين؛ وهو ما ساعده على استعادة لياقته البدنية.

واعترف نجولو كانتي، بأنه عاش موسمًا سيئًا للغاية مع نادي تشيلسي الإنجليزي، في 2022-2023، قبل الانتقال إلى الاتحاد؛ وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق، بالإضافة إلى مشاكله البدنية وإصاباته العديدة.

وشدد كانتي على أن هذا الأمر "تغير" الآن؛ وهو ما أدى إلى استدعائه لقائمة منتخب فرنسا، المشاركة في كأس أمم أوروبا؛ حيث يرى الجهاز الفني، أنه يستطيع تقديم المساعدة لزملائه.

جدير بالذكر أن ألمانيا، تستضيف بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بمشاركة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، وذلك في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.