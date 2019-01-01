موستافي: سنحاول الفوز بالدوري الأوروبي لأجل ميختاريان

أكد شكوردان موستافي، لاعب أرسنال الإنجليزي، أنّ الفريق سوف يقاتل لأجل الفوز بالدوري الأوروبي وسوف يهدي اللقب إلى هنريك ميختاريان، لاعب الفريق.

ميختاريان لن يسافر إلى باكو في أذربيجان لحضور نهائي الدوري الأوروبي بسبب المشاكل السياسة لكونه من آرمينيا.

وقال موستافي في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "إنّه لأمر محزن غياب ميختاريان عن نهائي الدوري الأوروبي وخاصة أنّه لعب دورًا كبيرًا في وصولنا لهذه المباراة".

وتابع: "سوف نحاول الفوز بالبطولة لأجله".

ساري يتحدث عن موسمه مع تشيلسي وخطته مع الفريق بعد نهائي الدوري الأوروبي 🔵 pic.twitter.com/TqaAjXQNwb — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 23, 2019

ويواجه طرفي نهائي الدوري الأوروبي أزمة في حضور المباراة بسبب بعد المسافة بين باكو ولندن وصعوبة السفر.

جدير بالذكر أنّ الحكومة الأذربجانية تعهدت بحماية ميختاريان لكن النادي اللندني فضّل عدم تواجد اللاعب.

وسوف يسافر آرون رامسي مع المدفعجية رغم غيابه للإصابة وذلك لتوديع الفريق قبل ارتداء قميص يوفنتوس.