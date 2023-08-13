مورينيو يواصل أعاجيبه ويطرد حسام عوار من ودية روما!

لقطة مثيرة .. مورينيو يُقرر حماية حسام عوار في مباراة ودية

حقق نادي روما الفوز مساء أمس السبت في مباراة ودية أمام بارتيزاني بهدفين مقابل هدف تم تسجيلهم بأقدام ستيفان الشعراوي وأندريا بيلوتي.

جوزيه مورينيو مدرب روما اتخذ قرارًا مثيرًا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، حيث اضطر لإكمال المباراة بـ10 لاعبين فقط حتى صافرة النهاية.

المدرب البرتغالي كان قد استنفذ جميع تبديلاته خلال أحداث المباراة، إلا أنه قام بإخراج حسام عوار من أجل حمايته من الإصابة، بعد أن كان عُرضةً للعديد من التدخلات العنيفة.

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النادي الإيطالي كان قد أعلن عن تعاقده مع حسام عوار في سوق الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ليون الفرنسي بعقد يمتد حتى 2028.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ظهر متفاجئًا بقرار مورينيو عند استبداله، قبل أن يقوم جوزيه بتوضيح كافة الأمور للاعب الجزائري ويقول بضع كلمات للحكم الرابع.

الجدير بالذكر أن موسم 2023/2024 بدأ بالإصابات بالنسبة لروما، بعد إصابة تامي أبراهام وماراش كومبولا حيث من المتوقع أن يغيبوا عن المستطيل الأخضر لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 شهور.