مورينيو: كارثة ليفربول؟ لديهم لديهم إصابة واحدة كبيرة

جوزيه مورينيو يوضح موقف المصاب جاريث بيل من مواجهة توتهام وليفربول في الدوري الإنجليزي.

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام عن موقف اللاعب جاريث بيل من المشاركة في مواجهة الفريق المقبلة ضد ليفربول .

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة التي تقام في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي ، وتحدث خلاله في العديد من الأمور التي تخص توتنهام.

وقال مورينيو: "لا يزال أمامنا تدريب قبل المباراة، بالأمس لم يكن متاحًا ولم يتدرب جاريث بيل مع الفريق، وقام بالعمل بشكل منفرد، لكن في الوقت الحالي لا يمكن أن يشارك".

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وأضاف عن وضع الجماهير في المدرجات والاستمرار في تقليل العدد المسموح به لفرق لندن: "أشعر بالحيرة في ذلك الأمر، ليس فقط على المستوى الرياضي ولكن الإجتماعي أيضًا".

وعن إصابات ليفربول قال متحفظًا: "لديهم إصابة واحدة كبيرة هي تلك الخاصة بفان دايك، قارنوا قائمة الإصابات الخاصة بهم بأفضل تشكيل لهم".

وأردف عن هاري وينكس: "نعم لقد جاء للحديث معي، ليس هو فحسب، مكتبي في الدور الأول والكثير من اللاعبين يأتون لي للحديث سويًا".

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وأكمل عن الخيارات بين ندومبيلي ولو سيلسو: "لم أقل أنني لا أستطيع الدفع بهما سويًا، لكنني قلت أنهما سيلعبان معًا عندما يكون الوقت مناسبًا لذلك، ليس غدًا أو يوما لأحد أو الأسبوع المقبل، لكن ذلك سيحدث".

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بالشراكة مع ليفربول وبفارق الأهداف للفريق اللندني بواقع 25 نقطة لكل فريق.