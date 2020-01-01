مورينيو يكسر الحجر الصحي رفقة 3 من لاعبيه

مورينيو يخالف قواعد السلطات البريطانية رفقة 3 من لاعبي توتنهام

التقطت عدسات الكاميرا المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام وهو يخالف الحجر الصحي في إنجلترا وكذلك قواعد السلطات البريطانية بمنع التجمعات.

وكان فيروس كورونا قد أوقف الأنشطة الرياضية ومنع التجمعات في العديد من البلدان الأوروبية وعلى رأسها إنجلترا التي اتخذت العديد من الإجراءات لمحاربة الوباء.

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وفي إطار ذلك، أصدرت الحكومة البريطانية الشهر الماضي قانونًا يسمح للأفراد بممارسة الرياضة مرة واحدة فقط أسبوعيًا، وأن يكون الشخص بمفرده.

ولكن على عكس ذلك، ظهر جوزيه مورينيو رفقة 3 من لاعبي توتنهام في إحدى الحدائق في شمال لندن، حيث يقوم بالإشراف على تدريبهم بعيدًا عن عدسات الكاميرا.

ونشرت صحيفة ميرور البريطانية صورًا لمورينيو رفقة كل من دافيسنيون سانشيز وريان سيسينيون وتانجوي ندومبيلي في حديقة بشمال العاصمة الإنجليزية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصور المنشورة قد التقطها أحد المارة وقام بإرسالها لهم، والتي أظهرتهم بملابس التدريب يقومون ببعض التدريبات.

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يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز كان قد توقف بقرار من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الثالث عشر من مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.