مورينيو يكذب رئيس الاتحاد البرتغالي: كنت الخيار الأول لتدريب المنتخب

"السبيشيال وان" لا يكف عن إثارة الجدل

لا يبدو المدرب جوزيه مورينيو حريصًا على الهدوء أبدًا، دائمًا ما تخلق التوترات في أي مكان يظهر فيه اسمه.

هذه المرة ظهر اسمه على عناوين الصحف في البرتغال بعد أن قال إنه "كان الخيار الوحيد للاتحاد البرتغالي لتولي تدريب المنتخب" لكنه هو الذي رفض بعد أن تم التواصل معه من الاتحاد.

وقال مورينيو في تصريحات لمنصة "كابينا ديسبورتيفا" البرتغالية: "قول رئيس الاتحاد إنني لم أكن خياره الأول يجعلني أشعر بالفخر، لأنني كنت الخيار الوحيد بالفعل وقررت عدم الذهاب، أنا هنا (في روما) وهذا هو الأهم".

يأتي هذا لينفي تصريحات فرناندو جوميش رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم والتي قال فيها مؤخرًا إنه "يحترم كل المدربين البرتغاليين" لكن روبرتو مارتينيز كان "الخيار الأول والوحيد للاتحاد البرتغالي".