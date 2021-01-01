مورينيو يعترف باتخاذ قرارات خاطئة مع جاريث بيل وديلي آلي

مورينيو والمزيد من الجدل

اعترف المدير الفني لنادي توتنهام جوزيه مورينيو بأنه اتخذ "قرارات خاطئة" مع الثنائي جاريث بيل وديلي آلي خلال الموسم الحالي.

جاء ذلك في إطار حرص المدير الفني البرتغالي على امتلاك أكبر عدد ممكن من اللاعبين "ذوي الجودة العالية" تحت تصرفه من أجل تنفيذ خططه.

وخلال ما مر من الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة، لم يظهر بيل وآلي دائمًا في خطط المدير الفني البرتغالي والذي وضع ثقته في النجم الويلزي وقرر فتح صفحة جديدة مع الإنجليزي.

وانتقد مورينيو الثنائي في بعض الأحيان، مما أدى إلى طرح تساؤلات حول مستقبل كل منهما مع السبيرز، لكن المدير الفني لتوتنهام أشار إلى أنه سوف يمنحهما المزيد من الفرص.

وقال مورينيو للصحفيين بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام مانشستر سيتي: "اللاعبون الجيدون عندما يكونوا لائقين ومستعدين وعندما يستطيعون اللعب مرحب بهم دائمًا، أضيف مرة أخرى، مرحب بهم دائمًا"

وأضاف: "نحن المدربون في بعض الأحيان يمكننا اتخاذ قرارات خاطئة بخصوص بعض اللاعبين وبعض المواقف التي يختلف تقييمها من حين لآخر، كلنا نفعل ذلك، لكن لا أحد منا مجنون".

وتابع: "لا أحد منا يقول إنني لا أريد أن يساعدني هذا اللاعب والفريق عندما يكون لدى اللاعب الإمكانات والظروف التي يحتاجها للقيام بذلك، لذلك نحن بحاجة لأفضل أداء من الجميع"

وحول بيل وآلي قال: "يمكن للاعبين المتميزين عندما يكونوا في قمة لياقتهم وجاهزيتهم أن يضيفوا شيئًا إلى الفريق ونحن بحاجة إلى ذلك في كل الأوقات".

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يذكر أن توتنهام يعاني في الوقت الحالي على مستوى النتائج بعدما أصبح الفريق في المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.