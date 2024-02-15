مورينيو يصعق "العدو الجديد": لا يعرف سوى القليل عن كرة القدم

المدرب البرتغالي يشعر بالغضب من إقالته

بعد فترة قصيرة من رحيله عن روما الإيطالي، قرر جوزيه مورينيو توجيه رسالة عنيفة إلى الملياردير الأمريكي دان فريدكين مالك النادي.

البرتغالي تمت إقالته عن الذئاب في 16 يناير الماضي بسبب تواضع النتائج، وبصفته سفيرًا عالميًا لموقع " Football.com"، نشر مورينيو مقالًا بمناسبة عودة المسابقات الأوروبية هذا الأسبوع، ليعلن إضافة فريدكين إلى قائمة الأعداء بمسيرته الكروية.

وقال خلال حديثه:"لن أكون في المراحل النهائية من المسابقات الأوروبية هذا العام، ليس لأنني تم إقصائي في الملعب، ولكن لأنه تم "إقصائي" عن طريق شخص لا يعرف سوى القليل عن كرة القدم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"هذه هي الحياة، مليئة بمراحل الصعود والهبوط وأنا الآن في طور النمو، على الرغم من الإقالة غير المتوقعة وغير العادلة، لكني سأعود قريبًا بالمزيد من الحماس والنشاط".

وعن تجربته في المباريات الأوروبية:"شاركت في العديد من المباريات ووصلت إلى النهائي عدة مرات، لدي خبرة لمعرفة كيفية المضي قدمًا في هذا النوع من المواجهات، المباراة الأولى تلعبها من أجل الفوز فقط، والثانية تحاول القيام بما يكفي للعبور".

يذكر أن مورينيو ارتبط مؤخرًا بالانتقال للتدريب في السعودية، وكذلك ظهرت أنباء حول إمكانية تعيينه كمدرب لبايرن ميونخ بدلًا من الألماني توماس توخيل.