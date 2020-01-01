مورينيو يصدم جماهير توتنهام بشأن الميركاتو الصيفي

مورينيو يؤكد أن التغييرات لن تكون جسيمة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بالنسبة لتوتنهام

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام أن التغييرات التي سيشهدها الفريق في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة لن تكون ضخمة.

وكان مورينيو قد تولى تدريب السبيرز في نوفمبر الماضي، ولم يقم الفريق بأي تعاقد كبير في ميركاتو الشتاء باستثناء جوهرة أيندهوفن بيرجوين.

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وبناء على ذلك، توقع الجميع أن موسم الانتقالات الصيفية المقبلة سيشهد العديد من التعاقدات الكبيرة لتوتنهام، حيث سيكون الموسم الأول الذي يبدأه مورينيو منذ يومه الأول كمدرب للسبيرز.

وتعليقًا على ذلك قال مورينيو إنه سعيد بما حدث منذ تولي قيادة الفريق وحتى الآن، مؤكدًا أن فريقه لا يحتاج إلى إصلاح شامل.

وأضاف: "تغييرات هائلة؟ لا أعتقد أن ذلك سيحدث أو أننا نحتاجه، أولًا قبل كل شيء هذا ليس ما نفتقده، وثانيًا بسبب ميزانية النادي"

وتابع: "كذلك تغيرات السوق عامًا بعد عام، كل هذه العوامل تصعب من أن تتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين الكبار في موسم انتقالات واحد"

وأردف: "لذلك أنا لا أفكر في إجراء إصلاح شامل. بالطبع نحن بحاجة إلى تحسين فريقنا ، هذا واضح ويعرفه الجميع، ولكن سيكون بصورة معقولة"

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يذكر أن توتنهام يخوض منافسة ساخنة مع كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد ويلاحقهم أرسنال من أجل بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.