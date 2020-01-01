مورينيو يشيد بندومبيلي ويرفض الحديث عن بيل

مورينيو يتحدث عن لاعبيه ويرفض الحديث عن لاعبي الفرق الأخرى

رفض جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام الحديث عن جاريث بيل مؤكدًا أنه لا يزال لاعبًا لريال مدريد في الوقت الحالي ولا حاجة للحديث عنه.

وقال مورينيو في مؤتمره الصحفي بعد المباراة التي خاضها فريقه في منافسات الدور التمهيدي للدوري الأوروبي إن ندومبيلي في عملية تطور مستمر.

وتابع: "الموسم الماضي لم يكن كذلك، في العام الماضي كان عالقًا في موقف لم أستطع فيه رؤية التطور الذي أنتظره، في هذه اللحظة يتدرب بشكل جيد للغاية.

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وأردف: "إنه يتعافى من إصابته بفيروس كورونا إصابته العضلية، إنه يتعافى جسديًا واليوم قدم لنا ما نحتاجه في آخر 30 دقيقة من المباراة وكان الأمر مثاليًا بالنسبة لي"

وأكمل: "هناك العديد من اللاعبين الذين يبدأون بشكل سيئ ثم يصبحون مميزين، لوكا مودريتش في ريال مدريد على سبيل المثال، بعد ستة أشهر تم اختياره كأسوأ توقيع في تاريخ ريال مدريد من قبل الجماهير والصحافة، وبعد بضعة أشهر كان بطلاً، ثم بطل أوروبا ، ثم أفضل لاعب في العالم"

وحول جاريث بيل قال مورينيو إنه يرفض كعادته الحديث عن لاعبي الفرق الأخرى، مؤكدًا أن النجم الويلزي ما زال لاعبًا في صفوف ريال مدريد.

وأضاف: "لا يمكنني التعليق على أي شيء بخصوص جاريث بيل لأنه ليس لاعبًا في فريقي في الوقت الحالي ، لا أحب أن أعلق على شيء لا أعرفه"

تقارير .. كابوس بيل ينتهي وتوتنهام يتعاقد معه

يذكر أن الصحافة قد ربطت توتنهام بالتعاقد مع نجمي ريال مدريد جاريث بيل وسيرخيو ريجيلون ومن المنتظر حسم الأمور خلال الساعات المقبلة.