مورينيو يستعد لإشعال ثورة في توتنهام خلال الميركاتو الصيفي

صفقات كثيرة في الطريق..

يسعى جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أن يقوم بثورة كبيرة داخل جدران السبيرز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد الأداء الباهت الذي ظهر به الفريق معه هذا الموسم.

مورينيو تولى مقاليد قيادة النادي اللندني خلفًا لماوريسيو بوتشيتينو، ورغم أن البداية كانت جيدة للغاية، لكن الفريق عانى كثيرًا آخر شهرين بعد إصابة أغلب النجوم وعدم وجود أسماء قوية على دكة البدلاء.

لذلك، فإن سبيشال وان يؤمن بضرورة تغيير العمود الفقري لفريقه في الصيف وتقوية دكة بدلائه، وستكون البداية من خلال تدعيم مركزي خط الوسط وقلب الدفاع.

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تقارير من "سكاي سبورت" كشفت أن مورينيو رصد 145 مليون يورو من أجل شراء عدد من اللاعبين في المركزين، في الوقت الذي لا يُريد فيه دعم الهجوم كثيرًا في ظل وجود أسماء لامعة مثل هاري كين وهيونج مين سون.

الأسماء التي تشغل بال المدرب الاستثنائي حاليًا هي يوسف عطال، موهبة نيس، وجمال لويس، لاعب نوريتش سيتي، ومارسيل زابيتسر، لاعب لايبزيج.

يُضاف إلى هذه الأسماء إيدير ميليتانو، قلب دفاع ريال مدريد، إلى جانب التدعيم الذي يُريده السبيرز منذ مدة، جيفري كوندوجبيا، نجم منتصف ميدان فالنسيا.

يذكر أن مورينيو بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد لايبزيج خرج للصحافة وقال أنه لا يتوقع أن يقوم ناديه بتغييرات كثيرة في الصيف، لكن يبدو أن إدارة دانييل ليفي لن تُمانع أن تضخ بعض الأموال لعدم تكرار مأساة النقص العددي لهذا الموسم.

