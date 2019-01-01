مورينيو يريد العودة إلى ريال مدريد من جديد

يبدو أن المدرب البرتغالي يحلم بالعودة إلى الميرنجي

علمت مصادر موقع جول، أن البرتغالي جوزيه مورينيو يريد العودة إلى تدريب ريال مدريد بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.

وغادر مورينيو قلعة الشياطين الحمر، في ديسمبر الماضي بسبب تراجع النتائج.

ومنذ أن رحل عن صفوف مانشستر يونايتد، ظهر مورينيو كمحلل تلفزيوني، ورفض العودة إلى مجال التدريب بالرغم من العروض التي حصل عليها.

ووفقاً لما علمه جول، فإن مورينيو رفض في الفترة من مايو إلى سبتمبر كلاً من ليل وموناكو وفولفسبورج وشالكة وميلان.

وكانت عين مورينيو على ثلاثة أندية، وهي باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ.

وفكر المدرب البرتغالي، في تدريب توتنهام، عندما اعتقد أن ريال مدريد سيتعاقد مع بوتشيتينو خلفاً لسولاري، ولكن إدارة ريال مدريد تعاقدت مع زين الدين زيدان.

والآن يعود مورينيو إلى التفكير في تدريب ريال مدريد، خاصة إذا أقالت الإدارة زيدان، بسبب البداية الصعبة للموسم.