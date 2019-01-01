مورينيو يرفض عرض فرنسي من أجل البريميرليج

سبشيال وان يرغب في العودة للتدريب مرة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز

كان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يمر بفترة صعبة مؤخرًا وذلك بعد أن رحل عن تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي الموسم الماضي، وكانت هناك العديد من الشائعات التي تربطه بعدة أندية كبرى في القارة العجوز.

كانت أبرز تلك الشائعات حول إمكانية عودته لتدريب ريال مدريد الإسباني بعد النتائج السيئة والبداية المتواضعة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

قوة وتتويج ليفربول على عرش أوروبا لم تأتِ من فراغ.



كلوب يفعل ما يفشل فيه كثير من المدربين 👌 pic.twitter.com/aBMS04AgJ5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 9, 2019

وفي تقارير جديدة من "أر إم سي" أكدت الشبكة الإخبارية أن سبشيال وان قد رفض عرض لقيادة نادي ليون الفرنسي الذي قام بإقالة مدربه هذا الموسم.

أكدت التقارير أن سبشيال وان رفض الدوري الفرنسي لرغبته في العودة للتدريب من بوابة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي قاد به تشيلسي ونجح في عدة مواسم كما خاض به تجربة ليست بالسيئة مع مانشستر يونايتد.

يذكر أن هناك بعض الأندية التي تمر بفترات صعبة في البريميرليج هذا الموسم مما يجعلهم وجهة محتملة للمدرب البرتغالي المخضرم، أبرزهم توتنهام وآرسنال.