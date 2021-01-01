مورينيو يرد على مساعدة ليفربول لخصمه في الكأس: سنحترمهم ونفوز!

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام يرد على أنباء حصول خصمه في الكأس مارين على مساعدة ليفربول!

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام أن مساعدة فريق ليفربول لنظيره مارين خصمه في كأس الاتحاد الإنجليزي طبيعية للغاية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وتطرق خلالها للحديث عن عناصر الشباب في فريقه، وأكد خلالها أن هيرفي وايت وجاك كلارك يقدمان مستويات طيبة للغاية.

وقال مورينيو: "هيرفي وكلارك يلعبان لفرق الشباب، لكننني أشعر أنهما يستحقان الدقائق مع الفريق الأول وينتميان له".

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وأضاف عن مواجهة مارين في الكأس: "مساعدة ليفربول لهم طبيعية، هما جارين ومكن الطبيعي أن العلاقات بينهما عاطفية، ولو قدموا لهم بعض الفيديوهات والتحليلات فأنا أشعر أن ذلك الأمر لا بأس به".

وأضاف: "نحترم الخصم، هم مجموعة من اللاعبين يخوضون أهم لقاء في مسيرتهم، وأفضل طريقة لنظهر مدى احترامهم ستكون بتحقيق الفوز عليهم".

وأنهى تصريحاته: "لو خرجنا وتعرضنا للخسارة ستكون نتيجة مذهلة بالنسبة لهم، لكن سيكون قلة احترام منا لهم لأننا لم نحضر للمواجهة جيدًا، وسنلعب من أجل الفوز".

جدير بالذكر أن توتنهام يواجه مارين في الدور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي، في أول مواجهات الفريق بالبطولة للموسم الجاري.