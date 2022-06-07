مورينيو يحسم موقفه النهائي من تدريب باريس سان جيرمان

هل ينتقل إلى فرنسا لتدريب ميسي؟

حسم جوزيه مورينيو مدرب روما، قراره النهائي بخصوص الرحيل عن النادي الإيطالي والانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وكانت العديد من الصحف الفرنسية والإنجليزية، قد أكدت رغبة باريس في التعاقد مع مورينيو خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ويأتي ذلك في ظل اتجاه التغييرات الإدارية المتوقعة بالنادي الفرنسي، بعد رحيل ليوناردو المدير الرياضي وقدوم البرتغالي لويس كامبوس بدلًا منه.

وقال الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" إن مورينيو يرفض فكرة الانتقال لباريس خلال الفترة الحالية ولن يرحل عن روما.

ويريد البرتغالي المخضرم استكمال مشروعه مع الفريق، بعد نجاحه في الموسم الأول بتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي.

José Mourinho wants to continue his project with AS Roma despite PSG links. He’s focused on AS Roma, so José’s not planning to change as of today. 🇵🇹 #Mourinho



AS Roma are also prepared to back Mourinho on the transfer strategies, after signing Svilar and Matić. pic.twitter.com/Z5FmDwenZv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2022

ومن المتوقع أن تقوم إدارة روما بدعمه بالمزيد من الصفقات، بعد التعاقد مؤخرًا مع نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

جدير بالذكر أن صاحب الـ59 سنة ارتبط كذلك بالانتقال إلى نيوكاسل يونايتد، كخطوة مستقبلية للنادي الإنجليزي بقيادة صندوق الاستثمار السعودي.

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