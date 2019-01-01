مورينيو يجري مفاوضات جدية مع "أغنى رجل في الصين"

خطوة جديدة للمدرب البرتغالي لتطوير الكرة الصينية

دخل البرتغالي جوزيه مورينيو، في محادثات جدية مع هوي كا يان مالك نادي جوانجزو إيفيرجراند الصيني، تمهيداً للإشراف على تدريب الفريق.

مورينيو رحل عن مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، وسط غموض شديد حول مستقبله وخطوته القادمة سواء في أوروبا أو خارجها.

هوي كا يان يعتبر هو الرجل الأغنى في الصين، وواحد من أكبر المساهمين في الطفرة التي شهدتها الكرة هناك بالفترة الأخيرة.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية أكدت أن رجل الأعمال الصيني، عقد العديد من المحادثات مع مورينيو في الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت أن المفاوضات جاءت لمحاولة إقناع مورينيو تدريب نادي إيفيرجراند أو المنتخب الصيني.

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ويعتبر تدريب الصين هي الخطوة الأكثر أهمية لرجل الأعمال الشهير، لمساعدة بلاده على التأهل لكأس العالم قطر 2022.

ومن جانبه لم يحدد مورينيو موقفه النهائي من تلك الخطوة، رغم تحمسه للإسهام في تطوير الكرة الصينية على مستوى الأندية والمنتخب.

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يذكر أن المرة الوحيدة التي ظهرت فيها الصين بكأس العالم، كانت في مونديال 2002، حيث خرجت من الدور الأول ولم تعد لللظهور في المسابقة مرة أخرى حتى الآن.