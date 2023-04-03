مورينيو يثير الغموض حول مستقبله بين تشيلسي وروما: العقود ليست كل شيء!

أثار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لفريق روما الجدل حول مستقبله في الفترة المقبلة بعد ربطه بنادي تشيلسي.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي وقال مورينيو ردًا على سؤال حول استمراره أو رحيله لتدريب تشيلسي: "أنا لا أتحدث عن مستقبلي مع الأصدقاء أو مع الصحافة".
وأضاف: "الرئيس التنفيذي قال قبل بضعة أشعر إنني سأبقى، لكن هذا هو منظوره للأمور، والأمر نفسه ينطبق على الصحفي الذي تحدث عني".
وأكمل: "من جانب تعاقدي لا يزال لدي عامًا في عقدي في صفوف روما، لكن في بعض الأحيان لا تكون العقود هي أهم شيء".
جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد أقال مدربه جراهام بوتر بعد النتائج المخيبة للآمال وارتبط مورينيو فورًا بالعودة للبلوز بعدها.
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