مورينيو يتلقى "معاملة ملكية" عند وصوله إلى روما

مع وصوله إلى العاصمة الإيطالية، تلقى جوزيه مورينيو معاملة ملكية من جماهير نادي روما.

وصل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لنادي روما إلى العاصمة الإيطالية، ليجد استقبالًا حافلًا وترحيبًا حارًا من جماهير "الذئاب".

مورينيو يعود إلى إيطاليا من جديد، بعدما رحل عنها في صيف 2010، بعدما قاد إنتر إلى ثلاثية تاريخية، بحصد لقب الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، ودوري أبطال أوروبا.

وعند وصول مورينيو إلى إيطاليا، استقبلته جماهير نادي روما استقبالًا ملكيًا، كأنه أحد أبطال الأساطير التي طالما كتبت قصصًا خرافية في بلاد الرومان.

ويبدأ مورينيو مهمته مع روما بعد رحيل مواطنه باولو فونسيكا، على أمل أن يقود "سبيشال وان" نادي العاصمة الإيطالية إلى النجاح الذي غاب عنه لسنوات طويلة.

ومن الواضح أن جماهير روما متحمسة لوصول مورينيو، حيث استقبلوه بترحاب كبير عندما وصل الجمعة إلى إيطاليا.

كيف وصل مورينيو إلى تدريب روما؟

يبدأ مورينيو مهمته مع روما بعدما كان نادي توتنهام الإنجليزي آخر الأندية التي أشرف على تدريبها، لكنه رحل من "السبيرز" في أبريل الماضي بسبب تراجع النتائج.

وأمضى مورينيو السنوات الثمان الماضية في إنجلترا، مشرفًا على تدريب توتنهام، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، ومحققًا إنجازات متفاوتة.

وقبل عودته إلى إنجلترا في عام 2013 لتدريب تشيلسي، أشرف مورينيو على تدريب نادي ريال مدريد الإسباني، وحقق معه لقب الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر.

ما هي أعظم إنجازات مورينيو في مسيرته؟

يمكن القول إن أعظم إنجازات مورينيو كانت في إيطاليا، عندما تمكن من قيادة إنتر إلى لقب الدوري الإيطالي في موسمي 2008-2009 و2009-2010، وقاد "النيراتزوري" إلى الثلاثية التاريخية في الموسم الثاني.

مورينيو قاد كتيبة من النجوم في إنتر، أمثال صامويل إيتو، ودييجو ميليتاو، وويسلي شنايدر، وخافيير زانيتي، ساعدته على تطبيق أفكاره، وحصد الألقاب في ملعب "جوزيبي مياتزا".

Jose Mourinho has landed in Rome - and Roma fans love him already 🥰 pic.twitter.com/GpdkWTYqip — Goal (@goal) July 2, 2021

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