مورينيو يبحث عن الجاسوس الجديد في توتنهام

ليست المرة الأولى في مسيرته

المعاناة مستمرة لدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في توتنهام، حيث بدأت الشكوك حول وجود بعض الأشخاص يقومون بتسريب معلومات الفريق.

توتنهام يمر بفترة صعبة خلال هذا الموسم، بسبب تأخره في جدول الدوري الإنجليزي وخروجه من الدوري الأوروبي أمام دينامو زغرب الكرواتي.

مورينيو خرج غاضبًا بعد خسارة توتنهام أمام آرسنال في ديربي شمال لندن، واتهم بعض اللاعبين بالاختباء وعدم مساعدة الفريق بالشكل الكافي.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أكدت وجود حالة من الاستياء لدى مورينيو، بسبب بعض التسريبات التي خرجت لوسائل الإعلام.

وأوضحت أن البرتغالي بدأ في البحث عن اللاعب أو عضو النادي الإنجليزي الذي يخبر الصحافة ببعض المعلومات الحساسة.

وتعتبر من أبرز هذه المعلومات، الأنباء التي انتشرت هذا الشهر حول وجود بعض اللاعبين الغاضبين في غرفة ملابس الفريق.

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ولم يعجب مورينيو كذلك الأخبار المتداولة حول عدم رضا اللاعبين تجاه طريقة التدريبات التي يتبعها معهم.

يذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي يتعرض فيها مورينيو لهذا الموقف، حيث عانى من نفس المشكلة في ريال مدريد وتشيلسي، بخصوص تسريب بعض المعلومات للصحافة.