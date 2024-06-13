مورينيو: هذا الجمهور هو الأوفى في مسيرتي، وتمنيت التعاقد مع "الفتي الصغير"!

إجابات مثيرة من المدرب البرتغالي

اختيار غير متوقع من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عندما تعلق الأمر بالرياضي الأفضل في التاريخ، حيث لم يقع اختياره على أي من نجوم كرة القدم، وكذلك الجمهور الأوفى في مسيرته التدريبية.

مورينيو الذي وقع مؤخرًا على عقد مع نادي فنربخشه التركي، تواجد مع ريو فيرديناند لاعب مانشستر يونايتد السابق، ليُيجب على فقرة 20 سؤالًا عبر شبكة "TNT" الرياضية.

وقال البرتغالي عن الرياضي المفضل له:"الأمر صعب للغاية، ولكن ربما جيسي أوينز أسطورة ألعاب القوى هو الأفضل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأما عن بطولته المفضلة فقال مورينيو إن دوري المؤتمر الأخير مع روما هو اللقب الأهم له، بينما يؤمن أن ملعب سان سيرو هو الأفضل في حياته.

وعن اللحظة التي لا يزال يفكر فيها:"نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسرته مع تشيلسي بهدف غير صحيح".

لحظته الأمتع في غرفة خلع الملابس:"كنت على وشك أن أكسر قدمي في غرفة ملابس ستامفورد بريدج، قمت بركل طاولة المساج".

اللاعب الذي تمنى التعاقد معه:"هذا الفتى صغير الحجم "ليونيل ميسي"، رغم أنه ليس قابلًا للتدريب".

الجمهور الأكثر ولاءًا لفريقه:"قضيت أوقات رائعة في سان سيرو وسانتياجو برنابيو وستامفورد، ولكن روما هم الأفضل لأن الجمهور يعشق الفريق رغم أنه ليس معتادًا على الفوز".

وتطرق البرتغالي كذلك إلى عدة أمور أخرى تخص حياته الشخصية، حيث أشار إلى أن مسلسله المفضل على الإطلاق هو بيكي بلايندرز.