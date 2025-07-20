أزمة تهدد النادي التركي..

فجر جوزيه مورينيو مدرب فنربخشه التركي حالة من الجدل بعد تصريحات غاضبة، أعرب خلالها عن انزعاجه من الخطوات البطيئة لإدارة النادي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ماذا حدث؟

يقود رئيس فنربخشه علي كوتش ملف الانتقالات الصيفية بنفسه، من أجل تدعيم صفوف الفريق بشكل يساعده على التتويج بلقب الدوري التركي في الموسم المقبل.

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نجح النادي حتى الآن في التعاقد مع الحارس طارق تشيتن وجون دوران وآرشي براون خلال الميركاتو الصيفي، إلى جانب الاقتراب من ضم نجم وسط إنتر هاكان تشالهان أوغلو، الذي ذكرت تقارير أنه تحدث مع الرئيس علي كوتش، وهو ما لا يعجب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

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ماذا قال مورينيو؟

"أولويتنا ليست التعاقد مع لاعب وسط، الأولوية لضم ميلان سكرينيار ولاعبين في الأجنحة".

على الرغم من أن مورينيو يعترف بأن هاكان لاعب وسط من الطراز الرفيع، إلا أنه يرى أن هذه الأموال يجب أن تُستخدم في مجالات "أكثر إلحاحًا"، كما أنه لم يؤخذ رأي المدرب البرتغالي في ضم الدولي التركي من الأساس، حسب "جول تركيا".

وتشير المعلومات الواردة إلى أن جوزيه مورينيو يريد أن يلتحق سكرينيار واثنين من لاعبي الأجنحة بمعسكر البرتغال، وأنه مستاء للغاية بسبب تأخر هذه الانتقالات.

هل تعلم؟

يواصل العملاق جلطة سراي غريم فنربخشه تعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية، حيث ضم النجم الألماني ليروي ساني، كما يقترب من فيكتور أوسيمين بشكل رسمي.