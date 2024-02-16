مورينيو: ميسي لم يسرق الكرة الذهبية ولكن هناك حالة ظلم!

البرتغالي يدافع عن نجم إنتر ميامي

أبدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، رأيه في الفوز المثير للجدل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية في عام 2010.

جائزة أفضل لاعب في العالم بهذا العام صاحبتها حالة شديدة من الجدل، بسبب عدم فوز الهولندي فيسلي شنايدر بها، رغم فوزه بالثلاثية مع إنتر وقيادته منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم بجنوب إفريقيا.

مورينيو قال خلال المقابلة التي أجريت على قناة "FIVE Youtube" مع النجم الإنجليزي ريو فيرديناند:"لا أريد أن أقول إنها سُرقت، ميسي فاز بها وبالتالي لم تكن مسروقة".

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وأضاف المدرب المقال مؤخرًا من روما:"شنايدر فاز بالثلاثية محققًا دوري أبطال أوروبا مع إنتر، ووصل إلى نهائي المونديال، ولهذا السبب كان يجب أن يكون على الأقل في المراكز الثلاثة الأولى".

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وتابع:"عندما وصل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي إلى مستوى آخر، لا يمكن أن نأتي بعدها ونقول إنهما سرقا الجائزة بأي بشكل من الأشكال".

جدير بالذكر أن شنايدر الذي عمل تحت قيادة مورينيو في عام 2010، لم يتواجد حتى بأول 3 مراكز في ترتيب الكرة الذهبية وقتها، حيث حل رابعًا خلف ميسي وأندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز.