مورينيو: الكرة الذهبية سُرقت من شنايدر؟ هذه الكلمة لا تجوز مع ميسي ورونالدو!

مصطلح "السرقة" يظهر من جديد مع فينيسيوس ورودري

أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فنربخشه التركي، رأيه في الآراء التي تقول إن فيسلي شنايدر لاعب وسط إنتر ومنتخب هولندا السابق، تمت سرقته في الكرة الذهبية لعام 2010 لصالح ليونيل ميسي.

قضية "السرقة" في الكرة الذهبية ظهرت مؤخرًا بشكل واسع، بعد خسارة فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد لها لنسخة 2024 رغم كونه المرشح الأول للحصول عليها، ولكنها ذهبت إلى لاعب الوسط الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي.

الأمر أعاد للأذهان ما حدث مع شنايدر في 2010، عندما فاز بالثلاثية مع إنتر" دوري أبطال أوروبا، الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا"، وتأهل إلى نهائي كأس العالم الذي خسرته هولندا من إسبانيا بهدف دون رد، ومع ذلك لم يحصد الجائزة وانتصر ميسي في النهاية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعندما سُئل مورينيو عن هذا الأمر في بودكاست مع النجم الإنجليزي السابق ريو فيرديناند، قال البرتغالي:"لا أحب استخدام جملة أن شنايدر تمت سرقته، من فاز بالجائزة؟ ميسي؟ إذن لم تتم سرقتها".

وأضاف:"شنايدر فاز بالثلاثية وتأهل إلى نهائي كأس العالم، لذلك كان من الضروري تواجده ضمن أول 3 مراكز، ولكن عندما يفوز ميسي أو كريستيانو رونالدو بالجائزة لا يمكن اتهام أي منهما بسرقتها في حقبة تألقهما".

يذكر أن شنايدر نفسه خرج مؤخرًا في تصريحات صحفية، ليؤكد أنه تمت سرقته وحرمانه من الكرة الذهبية التي استحقها لصالح ميسي، مبديًا سعادته بحديث الناس عن الأمر بعد 14 عامًا على الواقعة.