على هامش مشاركته في سباق .. مورينيو يحدد موعد عودته للتدريب

أين سيدرب الاستثنائي؟

رد مدرب روما الأسبق جوزيه مورينيو على التقارير التي ربطته بالعودة إلى التدريب في وقت قريب، وذلك على هامش حضوره سباق الدراجات النارية بمدينة بورتيماو البرتغالية.

ورحل مورينيو مُقالاً عن صفوف روما قبل أسابيع قليلة بسبب سوء النتائج، وتم ربطه بعدة مناصب أبرزها العمل في الشباب والنصر بدوري روشن، أو قيادة بايرن ميونخ خلفاً لتوماس توخيل.

وقال مورينيو في تصريحات نقلها "نيكولاس فيلاس بواش": "لا أملك نادياً، أنا حر ولكن أريد العمل".

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وأتبع: "الصيف المقبل أريد العودة، العمل في البرتغال؟ كرة القدم حياتي، يمكن أن أدرب في أي مكان".

وسبق لمورينيو أن عمل مع بورتو وبنفيكا ضمن أبرز تجاربه في بلاده، وقاد التنين الأزرق لتحقيق ثلاثية خالدة في 2004.