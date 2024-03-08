مورينيو: سأعود للسعودية والزمالك لم يستحق الخسارة!

جوزيه مورينيو يثير مشاعر جماهير السعودية!

SHAHID

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لروما أنه سيعود مرة أخرى للسعودية، لكنه لم يوضح إذا ما كان سيفعل ذلك للعمل أم لغرض آخر، خلال حديثه في الاستديو التحليلي لمواجهة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مورينيو قال: "هناك خبرة أثرت على مسار المباراة، عندما تصل الفرق الكبيرة للحظات الحاسمة تفوز، لكن الأهلي لم يجازف، ربما كان من العدل أن تصل المواجهة إلى الأشواط الإضافية".

وأضاف: "الزمالك سيعود حزينًا لكن بفخر، والأهلي أضاف لقبًا تاريخيًا لسجله العريق، في ليلة رائعة وبالكثير من الكاريزما".

وأكمل: "الزمالك لم يستحق الخسارة، سيكون من الصعب أن أقول من يستحق الفوز، لم يكن هناك شيء يقول إن المباراة ستنتهي بذلك الشكل، لقد تحدثنا عن الأوقات الإضافية هنا بسبب عدم مجازفة الفريقين".

وعن مستقبله وعودته للسعودية قال: "أنا هنا لحضور بعض الفعاليات فقط، لقد كنت سعيدًا بوجودي وبالتأكيد سأعود قريبًا".

وعما إذا ما كان سيعود من أجل العمل، وعند سؤاله عن حديث جماهير الهلال والنصر والاتحاد والأهلي عنه وعن تدريبه للفريق قال: "أنا هنا فقط حتى يوم الإثنين، بعد ذلك لا أعرف".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بفوز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما نجوم القلعة الحمراء في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

SHAHID