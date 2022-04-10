مورينيو: لسنا مثل البعض، ولا نكذب مثل الشرطة!

سخر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما من نظيره بودو جليمت بعد مباراة فريقه ضد ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب المباراة، واعتذر خلالها عن المشاجرة التي وقعت بين دكته ودكة الفريق الخصم.

وقال مورينيو: "أنا أقول الحقيقة، ليس مثل بعض الأندية أو الشرطة، أحدهم على دكة فريقي قال لدكة ساليرنيتانا إنهم سيهبطون".

وأضاف المدرب البرتغالي معبرًا عن أسفه: "كل ما أريد أن أفعله عبر حديثي الآن هو الاعتذار للجميع عن ذلك التصرف".

وأردف: "نحن نملك بعض التحضر، ما يحدث داخل الملعب ينتهي هناك، ولن ينتظر أحدنا خارج الملعب لمدة 45 دقيقة من أجل ضرب الآخر على وجهه".

وشهدت المواجهة السابقة لروما ضد بودو غليمت مشاجرات بين المدير الفني للفريق النرويجي ونظيره مدرب حراس روما.

جدير بالذكر أن بودو غليمت كان قد حول تأخره بهدف نظيف لفوز مثير في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وينتظر لقاء العودة لتحديد الصاعد بينه وبين روما للدور القادم من البطولة المستجدة.