مورينيو: كين مثل بنزيما، ولن أشجع ريال مدريد ضد تشيلسي!

جوزيه مورينيو يؤكد أن هاري كين يذكره بطريقة لعب كريم بنزيما، ويؤكد إنه لن يشجع ريال مدريد أمام فريقه السابق تشيلسي.

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي توتنهام أن طريقة لعب النجم الإنجليزي هاري كين تشبه تحركات كريم بنزيما هداف ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصحيفة "تايمز" وأكد خلالها إنه لن يشجع ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو: "كنت أستمتع بكوني محللًا للمباريات، لأنني شعرت أنني أستطيع صناعة الفارق، ولا أريد جمهور، هذا ليس عملي".

وأضاف: "البعض يكون قاسيًا ومتطرف في أحكامه، لكنني أقول ما أريده دون أن يكون لدي أي أجندات".

وأردف عن ريال مدريد وتشيلسي: "لدي الكثير من الاحترام لهما، ولكل الأندية التي عملت بها من قبل، لو كان ريال مدريد يلعب أمام أحد الفرق التي لم أعمل بها كنت سأشجعهم، لكنهم يلعبون ضد تشيلسي".

وأكمل عن هاري كين: "طريقة لعبه الآن وتحركه تشبه تلك التي كان يملكها بنزيما عندما كنت أدرب ريال مدريد، لا دروجبا ولا إبراهيموفيتش ولا لوكاكو كانوا مثله".

جدير بالذكر أن مورينيو كان قد أقيل من تدريب توتنهام قبل أيام، ليصبح حرًا دون عقد في الوقت الحالي، ويستطيع التوقيع لأي فريق.