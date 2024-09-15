لم يحدث منذ 1988 .. جوزيه مورينيو يفتتح أرقامه القياسية مع فنربخشة!

المدرب المثير للجدل يعود للحياة في تركيا

حقق جوزيه مورينيو رقمًا قياسيًا جديدًا مع ناديه فنربخشة في الدوري التركي، ليفتتح بذلك أرقامه التاريخية في أرض العثمانيين.

فنربخشة كان قد تقدم لصدارة الدوري التركي اليوم الأحد بانتصاره على قاسم باشا بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من المسابقة، حيث رفع رصيده إلى 13 نقطة متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن جلطة سراي القادر على استعادة الصدارة حال فوزه في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة أمام غازي عنتاب مساء بعد غدٍ الثلاثاء.

فنربشخة استطاع خلال اللقاء الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الرابعة هذا الموسم، وهو ما يُعد رقمًا تاريخيًا للنادي لم يتحقق منذ عام 1988، إذ لأول مرة منذ 36 عامًا يستطيع الحفاظ على نظافة مرماه في 4 مباريات من الجولات الخمسة الأولى للدوري التركي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مورينيو لم يتوقف هنا، إذ أصبح أول مدرب أجنبي منذ فيتور بريرا موسم 2015-2016 الذي يتفادى الخسارة مع فنربخشة خلال الجولات الخمسة الأولى من الدوري التركي.

المدرب المثير للجدل يحظى بمسيرة ممتازة مع فريقه الجديد لم يُعكر صفوها سوى الخروج من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام ليل في مجموع المباراتين 3-2.