أراد إحراج الحكم باللاب توب! .. تصرف غريب يكلف مورينيو بطاقة صفراء في مباراة بالدوري التركي

قرر الاعتراض على الحكم بطريقة مبتكرة..

رغم فوزه، إلا أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، أبى إلا أن يقدم لقطة مثيرة للجدل، كلفته الحصول على بطاقة صفراء في مباراة أنطاليا سبور.

وانتزع فنربخشة فورًا ثمينًا خارج الديار، أمام أنطاليا سبور بنتيجة (2-0)، في مباراة الجولة السابعة من (سوبر ليج)، والتي أقيمت على ملعب أنطاليا الجديد.

وقرر مورينيو الاعتراض على قرار حكم المباراة بطريقة مبتكرة؛ وذلك بعدما قرر الحكم إلغاء هدف آخر، بداعي التسلل، ليقوم المدرب البرتغالي بوضع حاسوبه الشخصي أمام كاميرا الناقل الرسمي، وتتضمن إعادة للقطة الهدف الملغي، الأمر الذي دفع الحكم لتوجيه بطاقة صفراء إليه.

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واستغل مورينيو، تعثر المنافس جلطة سراي، متصدر الدوري التركي بـ19 نقطة، مع قاسم باشا، بثلاثة أهداف لكلا الفريقين، ليقلص فنربخشة الفارق إلى ثلاث نقاط في سباق الصدارة، حيث يأتي في الوصافة بـ16 نقطة.

يذكر أن فنربخشة أنهى موسم 2023-2024، بـ99 نقطة في جعبته، إلا أنها لم تكن كافية لحصد لقب الدوري التركي، والذي اقتنصه جلطة سراي برصيد 102، ليقرر فنربخشة الاستعداد للموسم الجديد، بالتعاقد مع (سبيشال وان)، جوزيه مورينيو، والذي قاد الفريق في 12 مباراة، شهدت تأهل الفريق إلى مرحلة الدوري، حيث استهله بالفوز على ريال يونيون سان خيلويزي البلجيكي بهدفين مقابل هدف.