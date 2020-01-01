مورينيو: فريقي كان رائعًا وندومبيلي عليه التحسن

تصريحات مورينيو عقب تعادل توتنهام أمام بيرنلي

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام إن فريقه كان جيدًا وقدم مردودًا مميزًا على الرغم من عدم نجاحه في تحقيق الفوز في النهاية.

استمر جوزيه مورينيو في نتائجه السلبية مع توتنهام، وهذه المرة بتعادل مع بيرنلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب تورف مور ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وعقب المباراة، تحدث مورينيو عن النتيجة باعتبارها لا تعبر عما حدث خلال اللقاء، مؤكدًا أن فريقه كان أفضل في فترات كثيرة.

وأضاف: "لقد أدى فريقي بشكل جيد في شوط المباراة الثاني على وجه الخصوص، لقد صنعنا فرصًا وشكلنا خطورة كبيرة وكنا أقرب للتسجيل"

وتابع: "بالطبع أنا مسرور من رد فعل اللاعبين على ما حدث في الشوط الأول، أثبتنا أننا نمتلك ما هو أفضل وكنا قريبين بالفعل من تحقيق الفوز"

وأردف: "الجودة التي يتمتع بها كل من لوكاس مورا وجيوفاني لو سيلسو نجحت في إحداث تغيير في شوط المباراة الثاني، في الشوط الأول لم نثبت قدراتنا بعكس ما حدث في النصف الثاني من المباراة"

وأكمل: "يجب علينا العمل من أجل محاولة تحسين شكل الفريق والأداء الذي نقدمه من أجل أن يظهر ذلك على النتائج"

وحول استبدال ندومبيلي وإخراجه بين شوطي المباراة قال: "آمل أن يتحسن ندومبيلي ويتأقلم مع البريميرليج أكثر، العديد من اللاعبين الرائعين لم يقدموا كل شيء في الموسم الأول، آمل أن يكون الموسم المقبل مميزًا بالنسبة له"

مورينيو يواصل السقوط - تعادل جديد مُحبط مع بيرنلي

يذكر أن توتنهام يواصل بهذه النتائج السلبية التراجع على مستوى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الثامن في الوقت الحالي.



