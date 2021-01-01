مورينيو: فرصة بيل جاءت بإصابة هاري كين، عليه مساعدة توتنهام!

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام يطالب لاعبه جاريث بيل بمساعدة الفريق بعد إصابة هاري كين.

طالب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام لاعبه جاريث بيل بمساعدة الفريق في الفترة المقبلة والتحسن بعد إصابة هاري كين.

جاء هذا في تصريحات صحفية لمورينيو أدلى بها بعد إصابة هاري كين والذي قد يغيب عن الملاعب لفترة تصل لشهرين.

وقال مورينيو عن لاعب ريال مدريد السابق: "هي لحظة هامة بالنسبة لبيل، هو يشعر أنه يتحسن بشكل مستمر".

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وأضاف: "عندما يتعرض لاعب مثل هاري كين للإصابة وتخسره يجب على بقية الفريق أن يتقدم للمساعدة، وأتمنى أن يفعل بيل ذلك".

وأكمل مؤكدًا أن بيل يحصل على الفرص الكافية في المركز المحبب بالنسبة له: "المركز الذي يلعب به بيل هو ذلك المفضل بالنسبة له، ويشارك كل الدقائق فيه".

وكان بيل قد شارك في 14 مباراة مع توتنهام هذا الموسم بكل البطولات، جميعها كانت في مركز الجناح الأيمن، ولعب مباراة وحيدة كمهاجم ثاني كانت في الدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن انتقال بيل من صفوف ريال مدريد لتوتنهام هو عبارة عن إعارة حتى نهاية الموسم، من الممكن أن تتحول لبيع نهائي.